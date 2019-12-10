Нормандский саммит: Стороны обязуются прекратить огонь до конца года, - итоговое коммюнике
Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита лидеров "нормандской четверки", сообщает Еспресо.TV .
"Стороны берут на себя обязательства полного и всестороннего введения режима прекращения огня, усиленного введением всех необходимых мер для поддержания прекращения огня, до конца 2019 года", - говорится в документе.
"Они будут поддерживать разработку и реализацию обновленного плана разминирования на основе решения Трехсторонней контактной группы по вопросам разминирования от 3 марта 2016 года", - отмечается там.
"Они поддержат соглашение в рамках Трехсторонней контактной группы по трем дополнительным зонам разъединения с целью выхода из строя сил и техники до конца марта 2020 года", - резюмируется в коммюнике.
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