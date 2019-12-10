 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНормандский саммит: Стороны обязуются прекратить огонь до конца года, - итоговое коммюнике

Нормандский саммит: Стороны обязуются прекратить огонь до конца года, - итоговое коммюнике

Украина и Россия обязались добиться режима прекращения огня на Донбассе до конца 2019 года

Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита лидеров "нормандской четверки", сообщает Еспресо.TV .

"Стороны берут на себя обязательства полного и всестороннего введения режима прекращения огня, усиленного введением всех необходимых мер для поддержания прекращения огня, до конца 2019 года", - говорится в документе.

"Они будут поддерживать разработку и реализацию обновленного плана разминирования на основе решения Трехсторонней контактной группы по вопросам разминирования от 3 марта 2016 года", - отмечается там.

"Они поддержат соглашение в рамках Трехсторонней контактной группы по трем дополнительным зонам разъединения с целью выхода из строя сил и техники до конца марта 2020 года", - резюмируется в коммюнике.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 декабря, 2019 вторник

9 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

10 декабря, 2019 вторник

9 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать