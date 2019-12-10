Нормандский саммит: Стороны обязуются прекратить огонь до конца года, - итоговое коммюнике

10 декабря, 2019, 00:52

Украина и Россия обязались добиться режима прекращения огня на Донбассе до конца 2019 года

Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита лидеров "нормандской четверки", сообщает Еспресо.TV .

"Стороны берут на себя обязательства полного и всестороннего введения режима прекращения огня, усиленного введением всех необходимых мер для поддержания прекращения огня, до конца 2019 года", - говорится в документе.

"Они будут поддерживать разработку и реализацию обновленного плана разминирования на основе решения Трехсторонней контактной группы по вопросам разминирования от 3 марта 2016 года", - отмечается там.

"Они поддержат соглашение в рамках Трехсторонней контактной группы по трем дополнительным зонам разъединения с целью выхода из строя сил и техники до конца марта 2020 года", - резюмируется в коммюнике.