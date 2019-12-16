Очень сильная команда, - тренер "Шахтера" Каштру о жеребьевке Лиги Европы
16 декабря, 2019, 17:29
После жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру считает, что соперник команды, португальская "Бенфика", сильный и сбалансированный коллектив
Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.
Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал жеребьевку 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.
"Бенфика" очень сильная, занимает первое место в чемпионате Португалии. Два игрока - Винисиус и Пицци - в этом сезоне забили в сумме 23 гола. Но она сильна именно коллективом, своей однородностью. Это очень сбалансированная команда с отработанными оборонительными и атакующими качествами", - высказался специалист.
Первый матч этой стадии состоится 20-го февраля, а ответный матч 27-го.
- 16 декабря, стало известно, что по результатам жеребьевки Лиги Европы, в 1/16 финала донецкий "Шахтер" встретится с португальской "Бенфикой".
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