Очень сильная команда, - тренер "Шахтера" Каштру о жеребьевке Лиги Европы

16 декабря, 2019, 17:29

После жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру считает, что соперник команды, португальская "Бенфика", сильный и сбалансированный коллектив

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал жеребьевку 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

"Бенфика" очень сильная, занимает первое место в чемпионате Португалии. Два игрока - Винисиус и Пицци - в этом сезоне забили в сумме 23 гола. Но она сильна именно коллективом, своей однородностью. Это очень сбалансированная команда с отработанными оборонительными и атакующими качествами", - высказался специалист.

Первый матч этой стадии состоится 20-го февраля, а ответный матч 27-го.