 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНападения на депутатов могут продолжиться на этой неделе, - Арахамия

Нападения на депутатов могут продолжиться на этой неделе, - Арахамия


фото: korrespondent.net
16 декабря председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в кулуарах Рады о возможности новых нападениях на депутатов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Председатель фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия сообщил в кулуарах Рады, что ожидает новых нападений на депутатов чиз-за рассмотрения закона о рынке земли.

"Вы видели, что вчера была попытка нападения, фактически попытка нападения, а нападение на нашего депутата Михаила Ананченко и правоохранительные органы нас предупредили, что эти нападения могут продолжаться на этой неделе. То есть людей хотят запугать, чтобы они фактически, не пришли в зал , когда будет голосование, изменили свое мнение и не голосовали ", - заявил народный депутат.

  • Напомним, 15 декабря народный депутат от "Слуги народа" Михаил Ананченко заявил, что его напали двое неизвестных возле его дома в Сумах.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

16 декабря, 2019 понедельник

15 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать