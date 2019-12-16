Нападения на депутатов могут продолжиться на этой неделе, - Арахамия
16 декабря, 2019, 13:10
16 декабря председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в кулуарах Рады о возможности новых нападениях на депутатов
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Председатель фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия сообщил в кулуарах Рады, что ожидает новых нападений на депутатов чиз-за рассмотрения закона о рынке земли.
"Вы видели, что вчера была попытка нападения, фактически попытка нападения, а нападение на нашего депутата Михаила Ананченко и правоохранительные органы нас предупредили, что эти нападения могут продолжаться на этой неделе. То есть людей хотят запугать, чтобы они фактически, не пришли в зал , когда будет голосование, изменили свое мнение и не голосовали ", - заявил народный депутат.
- Напомним, 15 декабря народный депутат от "Слуги народа" Михаил Ананченко заявил, что его напали двое неизвестных возле его дома в Сумах.
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