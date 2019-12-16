Нардеп Ананченко заявил, что его избили двое молодых людей в балаклавах

16 декабря, 2019, 07:37

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Михаил Ананченко заявил, что на него напали двое неизвестных возле его дома в Сумах

Об этом нардеп написал в Facebook.

Нападение Ананченко связывает со своей политической деятельностью.

"Сегодня, в родном городе Сумы, меня возле подъезда напали двое молодых людей в Балаклаве. Такие дерзкие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе", - написал он.

Ананченко добавил, что надеется на быструю и объективную реакцию правоохранительных органов.