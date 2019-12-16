Нардеп Ананченко заявил, что его избили двое молодых людей в балаклавах
16 декабря, 2019, 07:37
Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Михаил Ананченко заявил, что на него напали двое неизвестных возле его дома в Сумах
Об этом нардеп написал в Facebook.
Нападение Ананченко связывает со своей политической деятельностью.
"Сегодня, в родном городе Сумы, меня возле подъезда напали двое молодых людей в Балаклаве. Такие дерзкие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе", - написал он.
Ананченко добавил, что надеется на быструю и объективную реакцию правоохранительных органов.
- Отметим, что в феврале-апреле 2019 Михаил Ананченко работал представителем кандидата в президенты Владимира Зеленского по Сумской области.
- №34 в списке партии Слуга народа. Член Комитета Совета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, председатель подкомитета по вопросам законодательного обеспечения и контроля за деятельностью дипломатической службы.
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