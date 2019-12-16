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Espreso.tvОбществоНа российском ТВ показали трех украинских военных, которые находятся в плену "ДНР"

На российском ТВ показали трех украинских военных, которые находятся в плену "ДНР"

На телеканале "Россия 1" вышел сюжет, в котором показали трех военных, находящихся в плену боевиков так называемой "ДНР"

Об этом сообщает hromadske.

Это военные ВСУ Богдан Пантюшенко, Александр Кориньков и Сергей Глондар.

Богдан Пантюшенко - командир танка, который подбили под Донецком. находится в плену боевиков с января 2015 года.

Военнослужащие 3-го полка спецназначения старшина Сергей Глондар и младший сержант Александр Кориньков попали в плен 16 февраля 2015 года, когда выполняли боевую задачу в районе Дебальцево.

Военные сопровождали колонну и должны были вывести раненых из Дебальцево, однако их отряд попал в засаду. Тогда несколько военных погибли, несколько - получили ранения, других взяли в плен. Известно, что их удерживали в Макеевской колонии.

"Их внесли в списки на обмен и готовы отдать Украине. Если обмен состоится", - говорится в сюжете российского телеканала.

Отмечается, что всего на подконтрольной боевикам "ДНР" территории таких пленных несколько десятков.

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