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Espreso.tvОбществоМИД Украины осудил выпады испанских фанатов в адрес Зозули

МИД Украины осудил выпады испанских фанатов в адрес Зозули

16 декабря украинское Министерство иностранных дел прокомментировало поведение фанатов "Райо Вальекано" в адрес украинского футболиста Романа Зозули

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Решительно осуждаем проявления нетерпимости и словесные выпады в адрес украинского футболиста Романа Зозули во время матча между командами "Райо Вальекано" и "Альбасете", - говорится в комментарии.

В МИД утверждают: "Позорные оскорбления со стороны т.н. болельщиков являются не только надуманными и безосновательными, но и созвучными со штампами российской пропаганды. Любить свою страну и переживать за ее судьбу - естественная черта сознательного гражданина в цивилизованном мире".

Министерство выражает искреннюю поддержку Роману и верит - "футбол, как универсальный язык для фанатов по всему миру, будет оставаться важным инструментом укрепления мира, терпимости и взаимопонимания, объединяя людей через границы, культуры и политические системы".

МИД также призвал официальные власти Испании и руководство Королевской испанской футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент с Романом Зозулей для предотвращения подобных недопустимым проявлений в будущем.

  • Напомним, 15 декабря в Испании из-за оскорблений фанов прервали футбольную игру между "Альбасете" и "Райо Вальекано" с участием Зозули
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