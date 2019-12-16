Макарук заявил об угрозах со стороны депутата Киви
16 декабря, 2019, 14:07
Журналист Михаил Макарук выложил в сеть фото переписки с народным депутатом от "ОПЗЖ" Ильей Кивой, где тот угрожает журналисту
Об этом журналист издания InformNapalm сообщил в Facebook .
"Хочу публично зафиксировать факт угрозы мне от, прости Господи, народного депутата Киви", - написал журналист.
Также Макарук публично обратился к народным депутатам с целью рассмотрения данного факта в регламентном комитете ВР.
- Напомним, ранее Государственное бюро расследований дало официальный ответ на заявление Сергея Стерненко о совершении преступления народным депутатом Ильей Кивой, когда тот угрожал гражданину отрезать голову.
- Тогда народный депутат "ОПЗЖ" Илья Кива пригрозил "отрезать голову" мужчине за вопросы об охране, с которой политик передвигается. На вопрос мужчины "Вы от народа прячетесь?" во время того, как Кива в окружении охраны садился в свою машину, нардеп заявил "Ты что, дурак бл ***, я тебе сейчас голову отрежу, с * ка".
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