Угроза отрезать голову - не преступление, - Стерненко прокомментировал ответ ГБР

6 декабря, 2019, 18:57

Сергей Стерненко получил ответ от Государственного бюро расследований на свое заявление о совершении преступления народным депутатом Ильей Кивой, когда тот угрожал гражданину отрезать голову

Об этом он написал в соцсетях.

В ответ на заявление Сергея Стерненко относительно совершения преступления народным депутатом от "ОПЗЖ" Ильей Кивой после угроз отрезать прохожему голову, ГБР ответил, что не увидел состава правонарушения.

Стерненко демонстрирует письменный ответ ГБР, где ему отказывают в регистрации производства.

"Бюро не увидело состава правонарушения в обещании отрезать голову. Похоже, некоторые следователи ГБР и так неплохо работают без нее. В контексте этого вспомнилась история с обысками у Звиробий, которые проводило то же ГБР", - комментирует активист.