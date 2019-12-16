Кличко рассказал о ключевых задачах нового генплана столицы

16 декабря, 2019, 11:05

На международном форуме "Будущее Киева" мэр столицы Виталий Кличко представил проект нового генерального плана города

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Мэр Киева Виталий Кличко очертил главные задачи, стоящие перед новым генеральным планом города завершения строительства транспортных подъездов к Дарницкому железнодорожно-автомобильному мосту (моста Кирпы), построить вокзал на Выдубичах, достроить Подольско-Воскресенский мостовой переход, и приступить к следующему этапу - построить и запустить метро на Троещину.

"Этот мост, который сводят уже почти 40 лет - важный объект транспортной инфраструктуры нашего города и мы рассчитываем на помощь правительства для скорейшей его реализации", - подчеркнул мэр Киева.

"Неотложной также строительство перехватывающих паркингов в критических местах транспортных развязок, возле станций метро и въездов в город", - добавил Кличко.

Также мэр подчеркнул, что актуальным остается создание на городских магистралях отдельных полос общественного транспорта.

"Нам необходимо обновлять подвижной состав трамваев, троллейбусов, автобусов. Столице нужен комфортный общественный транспорт, приспособленный также - это важно, - для людей с ограниченными возможностями. Мы покупаем общественный транспорт, и его надо гораздо больше", - сообщил глава столицы.

Кличко сообщил, что за время его председательства в столице построили 8 новых школ и построили или провели капитальный ремонт еще в 28 детсадах. Он высказался за необходимость строительства школ в столице "на перспективу" из-за стремительного увеличения населения города.

Также Кличко отметил необходимость установления четкого контроля над застройкой:

"Киевляне жалуются на застройку исторического центра высотками, поэтому необходимо установить регламент ограничения высоты в застройке исторического центра."