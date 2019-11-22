В Украине разрешили фото на паспорт в головном уборе

22 ноября, 2019, 19:46

Государственная миграционная служба утвердила новые требования к фотоизображениям при оформлении биометрических документов, которые позволяют верующим религиозных конфессий фотографироваться в головных уборах

Об этом сообщает пресс-служба ГМСУ,

"Для представителей отдельных вероисповеданий фотографирование на документ было довольно чувствительной темой. Их религиозные убеждения и традиция носить определенные головные уборы в повседневной жизни противоречили установленным государственным стандартам фотоизображений. Но теперь эти противоречия отменены! Лицу, которое оформляет документ, предоставлено право фотографироваться в головном уборе - в соответствии с религиозными убеждениями и конфессиональными традициями носить их в повседневной жизни ", - говорится в сообщении.

Кроме того, фотографирование в головных уборах, искусственных предметах и материалах допускается также по медицинским показаниям, подтвержденным медицинским заключением учреждения здравоохранения.

Не допускается фотографирование в головных уборах, не связанных с религиозными верованиями и традициями (кепки, бейсболки, декоративные платки, накидки), с наушниками (даже беспроводными), в солнцезащитных и затемненных очках, в лечебных очках с поврежденным стеклом, а также цветных линзах.