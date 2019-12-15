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Espreso.tvМирВ США рассмотрят законопроект об "адских санкциях" для России

В США рассмотрят законопроект об "адских санкциях" для России


фото: voanews.com
Сенат США 18 декабря рассмотрит "Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля", который предусматривает "адские санкции" в отношении России

Об этом сообщает "Голос Америки".

Сенат США обсудит законопроект, который сенатор-республиканец Линдси Грэм ранее назвал "адскими санкциями", на следующем заседании по вопросам бизнеса 18 декабря. Заседание запланировано в графике Комитета по международным отношениям Сената.

Планируется, что этот законопроект введет санкции против России за ее вмешательство в демократические процессы за рубежом, а также за ее враждебные действия в Сирии и агрессию против Украины.

Санкции будут направлены на государственный долг России, банки, поддерживающие попытки Кремля подорвать демократические институты в других странах, российские проекты, связанные с продажей сжиженного природного газа за границу, киберсектор России и лиц, приближенных к Владимиру Путину.

 

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