В США рассмотрят законопроект об "адских санкциях" для России
Об этом сообщает "Голос Америки".
Сенат США обсудит законопроект, который сенатор-республиканец Линдси Грэм ранее назвал "адскими санкциями", на следующем заседании по вопросам бизнеса 18 декабря. Заседание запланировано в графике Комитета по международным отношениям Сената.
Планируется, что этот законопроект введет санкции против России за ее вмешательство в демократические процессы за рубежом, а также за ее враждебные действия в Сирии и агрессию против Украины.
Санкции будут направлены на государственный долг России, банки, поддерживающие попытки Кремля подорвать демократические институты в других странах, российские проекты, связанные с продажей сжиженного природного газа за границу, киберсектор России и лиц, приближенных к Владимиру Путину.
- 14 декабря стало известно, что под американские санкции могут попасть 350 компаний из Германии, которые участвовали в строительстве российского газопровода "Северный поток-2".
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