В Кремле назвали условие продолжения транзита газа по территории Украины
Об этом сообщает РБК-Украина.
По словам Пескова, Россия продолжит транзит газа через территорию Украины только в том случае, если будут сохранены условия экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома".
"С самого начала президент Владимир Путин говорил, что даже в условиях диверсификации наших путей поставок энергоресурсов потребителям Европы, российская сторона готова продолжать дальше транзит газа через территорию Украины, но это возможно только при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для нашего поставщика, то есть для "Газпрома". Переговоры продолжаются", - сказал Песков.
Представитель Путина отметил, что ряд позиций и решений Стокгольмского арбитража "остаются неприемлемыми для российской стороны".
- 13 декабря представители Нафтогаза и Газпрома начали переговоры по транзиту российского газа через газотранспортную систему Украины в Вене.
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