В Кремле назвали условие продолжения транзита газа по территории Украины

15 декабря, 2019, 18:33

Представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "Газпром" продолжит транзит газа по территории Украины при условии коммерчески выгодной цены и отказа Киева от претензий по ряду решений Стокгольмского арбитража

Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам Пескова, Россия продолжит транзит газа через территорию Украины только в том случае, если будут сохранены условия экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома".

"С самого начала президент Владимир Путин говорил, что даже в условиях диверсификации наших путей поставок энергоресурсов потребителям Европы, российская сторона готова продолжать дальше транзит газа через территорию Украины, но это возможно только при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для нашего поставщика, то есть для "Газпрома". Переговоры продолжаются", - сказал Песков.

Представитель Путина отметил, что ряд позиций и решений Стокгольмского арбитража "остаются неприемлемыми для российской стороны".