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Espreso.tvОбществоПрямые переговоры с ОРДЛО: в Кремле выдвинули условие изменений в Минские соглашения

Прямые переговоры с ОРДЛО: в Кремле выдвинули условие изменений в Минские соглашения


фото: ukrinform.ua
Россия назвала условием для внесения изменений в Минских соглашений прямые переговоры Украины с представителями ОРДЛО

Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, внесение изменений в Минские соглашения возможно лишь при условии, если Украина будет работать над ними и согласовывать коррективы совместно с экспертами ОРДЛО.

"Это возможно. Кто может работать над "Минском-3"? Две стороны. Поэтому, если эксперты из Киева сядут в контактной группе или за ее пределами с экспертами" ДНР "и" ЛНР ", то они, скорее всего, смогут работать над какими-то изменениями или дополнениями к Минскому комплексу мероприятий", - сказал Песков, комментируя заявление представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексея Резникова о том, что Украина до следующего саммита Нормандской четверки подготовит изменения в Минские соглашения.

  • 15 декабря Дмитрий Песков заявил, что "Газпром" продолжит транзит газа по территории Украины при условии коммерчески выгодной цены и отказа Киева от претензий по ряду решений Стокгольмского арбитража.
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