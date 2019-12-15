Маркарова рассказала, когда государство избавится от ПриватБанка

15 декабря, 2019, 20:55

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что государство в течение трех лет должно осуществить полный выход из капитала ПриватБанка

Об этом Маркарова заявила в интервью НВ .

По словам министра финансов, по приватизации ПриватБанка стоит задача за три года осуществить полный выход государства из капитала

"Мы имеем четкую стратегию работы с четырьмя банками, которые сейчас находятся в государственной собственности. Все они предполагают вхождение инвесторов в капитал и возврат банков в коммерческий сектор. Первыми пойдут банки, которые стали нашими не потому, что были созданы государством, а потому, что государство было вынуждено вмешаться в ситуацию. Укргазбанк мы уже продаем: в этом году в него зайдет IFC, а дальше мы вместе будем искать стратегического инвестора. Для ПриватБанка у нас стоит задача за три года осуществить полный выход государства из капитала. Но чтобы кому-то что-то продать надо, чтобы кто-то это покупал", - сказала Маркарова.

Однако, по ее словам, чтобы предметно говорить о приватизации ПриватБанка, необходимо дождаться завершения судебных тяжб вокруг банка.

"Цена всегда связана с риском. Нам необходимо дойти до решения некоторых актуальных судебных исков. Любой инвестор, особенно в такие активы, как банк будет оценивать не только экономическую и финансовую ситуацию в стране в целом и показатели банка, а они хорошие и это очень хороший кейс, который показывает, что при правильном менеджменте, независимом наблюдательном совете и совместной работе можно существенно улучшать позицию на рынке, но и дополнительные риски. и оценка этих рисков также будет зависеть от общей ситуации в стране: чем больше будет наше экономическое рост, тем больше будет интерес к инвестициям в Украину, тем больше будет интерес к банковскому сектору", - заверила Маркарова.