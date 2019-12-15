 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаМаркарова рассказала, когда государство избавится от ПриватБанка

Маркарова рассказала, когда государство избавится от ПриватБанка


фото: nv.ua
Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что государство в течение трех лет должно осуществить полный выход из капитала ПриватБанка

Об этом Маркарова заявила в интервью НВ .

По словам министра финансов, по приватизации ПриватБанка стоит задача за три года осуществить полный выход государства из капитала

"Мы имеем четкую стратегию работы с четырьмя банками, которые сейчас находятся в государственной собственности. Все они предполагают вхождение инвесторов в капитал и возврат банков в коммерческий сектор. Первыми пойдут банки, которые стали нашими не потому, что были созданы государством, а потому, что государство было вынуждено вмешаться в ситуацию. Укргазбанк мы уже продаем: в этом году в него зайдет IFC, а дальше мы вместе будем искать стратегического инвестора. Для ПриватБанка у нас стоит задача за три года осуществить полный выход государства из капитала. Но чтобы кому-то что-то продать надо, чтобы кто-то это покупал", - сказала Маркарова.

Однако, по ее словам, чтобы предметно говорить о приватизации ПриватБанка, необходимо дождаться завершения судебных тяжб вокруг банка.

"Цена всегда связана с риском. Нам необходимо дойти до решения некоторых актуальных судебных исков. Любой инвестор, особенно в такие активы, как банк будет оценивать не только экономическую и финансовую ситуацию в стране в целом и показатели банка, а они хорошие и это очень хороший кейс, который показывает, что при правильном менеджменте, независимом наблюдательном совете и совместной работе можно существенно улучшать позицию на рынке, но и дополнительные риски. и оценка этих рисков также будет зависеть от общей ситуации в стране: чем больше будет наше экономическое рост, тем больше будет интерес к инвестициям в Украину, тем больше будет интерес к банковскому сектору", - заверила Маркарова.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

15 декабря, 2019 воскресенье

14 декабря, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать