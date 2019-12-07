Супергол Малиновского помог "Аталанте" победить в чемпионате Италии

7 декабря, 2019, 18:20

Дебютный гол украинского футболиста Руслана Малиновского в чемпионате Италии помог "Аталанте" победить "Верону"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Малиновский начал игру в запасе и вышел на замену на 28-й минуте. В конце первого тайма украинец забил мощным ударом из-за пределов штрафной в девятку. Этот гол оказался для полузащитника первым в чемпионате Италии.

Счет в матче на 23-й минуте открыла "Верона" усилиями Самуэля Ди Кармине. На 57-й минуте он оформил дубль и во второй раз вывел "Верону" вперед.

"Аталанта" восстановила равновесие на 64-й минуте, когда пенальти реализовал Луис Муриель. Победу команде из Бергамо в компенсированное арбитром время принес Берат Димсити, когда соперник остался в меньшинстве.

"Аталанта" победила "Верону" 3:2, набрала 28 очков и занимает шестое место. "Верона" с 18 пунктами - девятая.

Чемпионат Италии

15-й тур

7 декабря

"Аталанта" - "Верона" 3:2

Голы: Малиновский, 44, Муриель, 64 (пен.), Дьимитси, 90 + 3 - Ди Кармине, 23, 57

Удаление: Давидович, 85 ( "Верона")