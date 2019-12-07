Супергол Малиновского помог "Аталанте" победить в чемпионате Италии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Малиновский начал игру в запасе и вышел на замену на 28-й минуте. В конце первого тайма украинец забил мощным ударом из-за пределов штрафной в девятку. Этот гол оказался для полузащитника первым в чемпионате Италии.
Счет в матче на 23-й минуте открыла "Верона" усилиями Самуэля Ди Кармине. На 57-й минуте он оформил дубль и во второй раз вывел "Верону" вперед.
"Аталанта" восстановила равновесие на 64-й минуте, когда пенальти реализовал Луис Муриель. Победу команде из Бергамо в компенсированное арбитром время принес Берат Димсити, когда соперник остался в меньшинстве.
"Аталанта" победила "Верону" 3:2, набрала 28 очков и занимает шестое место. "Верона" с 18 пунктами - девятая.
Чемпионат Италии
15-й тур
7 декабря
"Аталанта" - "Верона" 3:2
Голы: Малиновский, 44, Муриель, 64 (пен.), Дьимитси, 90 + 3 - Ди Кармине, 23, 57
Удаление: Давидович, 85 ( "Верона")
- Напомним, 30 ноября Руслан Малиновский помог "Аталанте" победить "Брешию" в 14-м туре чемпионата Италии.
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