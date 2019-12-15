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Espreso.tvОбществоДубилет нанял частную охрану вместо государственной

Дубилет нанял частную охрану вместо государственной


фото: fakty.com.ua
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет отказался от государственной охраны и заказал услуги частных секьюрити

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам Дубилета, ему стало неловко, что ему решили выделить целый взвод государственной охраны, поэтому он за собственные средства нанял частных секьюрити.

"Я когда обратился за государственной охраной, оказалось, что там не просто тебе дают одного или двух человек, там какой-то взвод на меня планировали выделить. Мне стало как-то неловко от того, что государство будет тратить на меня такие ресурсы. Поэтому я решил за свой счет нанять двух человек. Сейчас со мной ходят два частных охранника", - сказал Дубилет в эфире телеканала ICTV.

Министр надеется, что охрана будет временной мерой.

В начале ноября Дубилет обратился в Управление государственной охраны с просьбой предоставить ему охрану. Он отметил, что такая необходимость связана с тем, что вокруг него образовалось две зоны напряжения. Одна из них связана с борьбой с теневыми алкоголем, которая должна показать результат в виде дополнительных поступлений в бюджет в 5-10 млрд грн в год. Вторая связана с тем, что он один из координаторов проведения конкурсов на государственные топ-должности.

  • Напомним, 8 ноября Дмитрий Дубилет обратился в Управление государственной охраны с просьбой выделить ему охрану .
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