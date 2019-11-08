Дубилет попросил госохрану

8 ноября, 2019, 10:33

Министр правительства Дмитрий Дубилет обратился в Управление государственной охраны с просьбой выделить ему охрану

Об этом он сообщил в Facebook.

Министр рассказал, что сейчас вокруг него появилось 2 зоны напряжения.

"Во-первых, я координирую проект по борьбе с теневым алкоголем. Это - огромный и дикий рынок. Надеюсь, что мы сможем показать здесь результаты и добавить в украинский бюджет 5-10 млрд грн в год, а украинцы станут меньше травиться и умирать" , - пояснил Дубилет.

По его словам, вторая "зона напряжения" - это то, что он является одним из координаторов проведения конкурсов на государственные топ-должности.

"Мы сейчас делаем перезагрузку власти по всем государственным органам, предприятиям, учреждениям. Почему-то некоторые стороны считают, что у меня или моих коллег могут быть рычаги влияния на конкурсную комиссию", - добавил он.