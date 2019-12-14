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Espreso.tvОбществоВ Украину не пустили российскую пропагандистску

В Украину не пустили российскую пропагандистску


фото: ntv.ru
Пограничники не пустили в Украину журналистку российского телеканала НТВ Александру Тонких, которая незаконно посещала Крым

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Женщина прибыла в Украину рейсом из Стамбула. Как выяснилось, она работает журналистом одного из российских телеканалов и освещает социальные темы. Во время пограничного контроля гражданка также отметила, что на временно оккупированных территориях Украины она никогда не была. Однако украинские пограничники проверили ее слова тщательно и установили обман. В частности, был установлен факт незаконного въезда на временно оккупированную территорию Крыма, что подтвердила и сама россиянка.

За нарушение требований Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" журналистке отказали в пересечении границы и запретили въезд в Украину на 3 года.

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