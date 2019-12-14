В Украину не пустили российскую пропагандистску

14 декабря, 2019, 14:35

Пограничники не пустили в Украину журналистку российского телеканала НТВ Александру Тонких, которая незаконно посещала Крым

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Женщина прибыла в Украину рейсом из Стамбула. Как выяснилось, она работает журналистом одного из российских телеканалов и освещает социальные темы. Во время пограничного контроля гражданка также отметила, что на временно оккупированных территориях Украины она никогда не была. Однако украинские пограничники проверили ее слова тщательно и установили обман. В частности, был установлен факт незаконного въезда на временно оккупированную территорию Крыма, что подтвердила и сама россиянка.

За нарушение требований Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" журналистке отказали в пересечении границы и запретили въезд в Украину на 3 года.