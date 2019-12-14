Украинцы стали лидерами среди трудовых мигрантов в Финляндии

14 декабря, 2019, 22:49

Граждане Украины составляют большинство среди трудовых мигрантов в Финляндии

Об этом со ссылкой Yle сообщает "РБК-Украина" .

За последние два года украинцы опередили эстонцев по количеству трудовых мигрантов в Финляндии. В прошлом году более 1,8 тыс. граждан Украины приехали на работу в Финляндию. В то же время эстонцев приехало около 1,2 тыс.

Кроме работников, о которых знает Иммиграционная служба, есть так называемые арендные работники. Они являются сотрудниками украинских или эстонских фирм, которые направляют их на работу в компанию финского заказчика на определенный срок, поэтому точное количество украинцев в Финляндии определить трудно.