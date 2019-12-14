Украинцы стали лидерами среди трудовых мигрантов в Финляндии
14 декабря, 2019, 22:49
Граждане Украины составляют большинство среди трудовых мигрантов в Финляндии
Об этом со ссылкой Yle сообщает "РБК-Украина" .
За последние два года украинцы опередили эстонцев по количеству трудовых мигрантов в Финляндии. В прошлом году более 1,8 тыс. граждан Украины приехали на работу в Финляндию. В то же время эстонцев приехало около 1,2 тыс.
Кроме работников, о которых знает Иммиграционная служба, есть так называемые арендные работники. Они являются сотрудниками украинских или эстонских фирм, которые направляют их на работу в компанию финского заказчика на определенный срок, поэтому точное количество украинцев в Финляндии определить трудно.
- 12 декабря в НБУ сообщили, что за 10 месяцев 2019 года переводы трудовых мигрантов из-за рубежа составили $ 9,7 млрд.
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