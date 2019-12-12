Заробитчане перевели в Украину $9,7 млрд - Нацбанк
12 декабря, 2019, 15:55
За 10 месяцев 2019 года переводы трудовых мигрантов из-за рубежа составили $9,7 млрд, до конца года в НБУ ожидают около $11,5 млрд
Об этом заявил на брифинге заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб, передает ЭП.
"Что касается частных переводов из-за границы, пока актуальная цифра за 10 месяцев - это $9,7 млрд. Это почти как в прошлом году: тогда было на 7% ниже. К концу года мы ожидаем $11,5 млрд", - сказал он.
По его словам, такая тенденция свидетельствует о замедлении темпов миграции из Украины.
- Напомним, в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины рассчитывают, что по итогам года денежные переводы трудовых мигрантов в Украине могут достичь $12 млрд .
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