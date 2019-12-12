Заробитчане перевели в Украину $9,7 млрд - Нацбанк

12 декабря, 2019, 15:55

За 10 месяцев 2019 года переводы трудовых мигрантов из-за рубежа составили $9,7 млрд, до конца года в НБУ ожидают около $11,5 млрд

Об этом заявил на брифинге заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб, передает ЭП.

"Что касается частных переводов из-за границы, пока актуальная цифра за 10 месяцев - это $9,7 млрд. Это почти как в прошлом году: тогда было на 7% ниже. К концу года мы ожидаем $11,5 млрд", - сказал он.

По его словам, такая тенденция свидетельствует о замедлении темпов миграции из Украины.