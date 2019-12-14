Украина может вернуться к идее размещения миротворцев на Донбассе
14 декабря, 2019, 11:09
Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина может вернуться к идее размещения миротворцев ООН на временно оккупированных территориях Донбасса
Об этом сообщает LIGA.net .
По словам Пристайко, если все возможности Минских договоренностей будут исчерпаны, то Украина может вернуться к идее размещения миротворцев ООН.
"Наша команда старается сделать все, что предусмотрено в рамках Минска, а когда мы поймем, что больше ни о чем говорить нельзя и Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу. Это будет решение не мое, а президента. будет, наверное, миротворческая миссия. И такая возможность у нас есть", - сказал Пристайко.
- 13 декабря Вадим Пристайко заявил, что 18 декабря на заседании трехсторонней контактной группы может быть объявлена конкретная дата прекращения огня на Донбассе.
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