Надеюсь, 18 декабря будет объявлена конкретная дата прекращения огня, - Пристайко
Об этом сообщает LIGA.net.
По словам главы МИД, 18 декабря на заседании трехсторонней контактной группы уточнят списки для обмена заложников, дату прекращения огня на Донбассе и согласуют новые участки разведения сил.
"Надеюсь, что в среду будет объявлена конкретная дата прекращения огня. К концу года, надеюсь, мы обменяем наших военнопленных, и эта договоренность тоже будет достигнута в среду", - сказал Пристайко.
Также министр рассказал, какие вопросы будут рассматриваться на заседаниях рабочих групп ТКГ.
"Группа по безопасности объявит о прекращении огня, согласует новые участки для разведения и будет требовать от ОБСЕ верификации, гуманитарная группа окончательно сверит списки", - отметил Пристайко.
- Напомним, 12 декабря министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина готова согласиться на серьезные компромиссы при следующем обмена удерживаемыми лицами.
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