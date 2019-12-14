Надеюсь, 18 декабря будет объявлена конкретная дата прекращения огня, - Пристайко

14 декабря, 2019, 09:18

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что 18 декабря на заседании трехсторонней контактной группы может быть объявлена конкретная дата прекращения огня на Донбассе

Об этом сообщает LIGA.net.

По словам главы МИД, 18 декабря на заседании трехсторонней контактной группы уточнят списки для обмена заложников, дату прекращения огня на Донбассе и согласуют новые участки разведения сил.

"Надеюсь, что в среду будет объявлена конкретная дата прекращения огня. К концу года, надеюсь, мы обменяем наших военнопленных, и эта договоренность тоже будет достигнута в среду", - сказал Пристайко.

Также министр рассказал, какие вопросы будут рассматриваться на заседаниях рабочих групп ТКГ.

"Группа по безопасности объявит о прекращении огня, согласует новые участки для разведения и будет требовать от ОБСЕ верификации, гуманитарная группа окончательно сверит списки", - отметил Пристайко.