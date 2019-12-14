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Espreso.tvСпортТрансферная стоимость форварда сборной Украины Яремчука выросла вдвое

Трансферная стоимость форварда сборной Украины Яремчука выросла вдвое


фото: ukrinform.ua
Стоимость футболиста сборной Украины и бельгийского "Гента" Романа Яремчука увеличилась до 12 млн евро

Об этом со ссылкой на Transfermarkt сообщает "Трибуна" .

По сравнению с сентябрьским рейтингом, Роман Яремчук подорожал на 5,5 млн евро и теперь стоит 12 млн евро. Это позволяет ему находиться в топ-10 самых дорогих футболистов бельгийского чемпионата.

Трансферная стоимость одноклубника Яремчука - украинца Романа Безуса также возросла - с 2 млн евро до 3 млн евро.

Увеличилась цена на еще одного украинского игрока "Гента" - Игоря Пластуна, который теперь стоит 2,5млн евро вместо 2 млн евро.

Более чем вдвое подорожал защитник "Шахтера" Эдуард Соболь, выступающий на правах аренды за "Брюгге" его стоимость оценивается в 2,5 млн евро.

  • 10 декабря стало известно, что бельгийский футбольный клуб "Гент" не хочет отпускать украинского форварда Романа Яремчука в один из ведущих европейских чемпионатов.

 

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