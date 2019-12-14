РПЦ будет вынуждена признать автокефалию Православной церкви Украины, - Епифаний
Об этом Епифаний заявил на брифинге по итогам Собора ПЦУ, сообщает РБК-Украина .
По его словам, РПЦ в будущем будет вынуждена признать автокефалию ПЦУ, потому что будет вынуждена считаться с мнением других церквей.
"Но она будет последней среди других поместных православных церквей. Поэтому мы сейчас ждем от других поместных православных церквей - Румынской, Болгарской, Грузинской и других. А РПЦ будет вынуждена признать нашу субъектность. Когда все другие признают, РПЦ должна будет считаться с их мнением", - убежден Епифаний.
Митрополит также отметил, что на сегодняшнем Соборе иерархи поблагодарили церкви, которые признали автокефальный статус ПЦУ.
"Сейчас мы ожидаем, что в следующем календарном году мы получим признание со стороны нескольких поместных православных церквей", - сказал Епифаний.
В то же время, он не назвал, какие именно это церкви, чтобы "не облегчать работу братьям, которые настойчиво противостоят этому".
- Напомним, 14 декабря митрополит УПЦ Епифаний объявил об окончательной юридической ликвидации Украинской православной церкви (Киевского патриархата) и Украинской автокефальной православной церкви.
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