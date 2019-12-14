Россияне устроили "воздушный бой" над оккупированным Крымом
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
"По замыслу учений, звенья очередных самолетов Су-27СМ и Су-30м2 подняли по тревоге и направили на перехват военных самолетов условного противника, нарушивших воздушную границу Российской Федерации. Во время воздушного боя и условного применения ракетного и стрелково-пушечного вооружения нарушители воздушной границы были уничтожены ", - сообщила пресс-служба Черноморского флота России.
По информации российских военных, пилоты отработали взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями, вопрос аэронавигации, пилотирование по заданному маршруту и избежать средств поражения условного противника.
Сообщается, что в роли противника выступили самолеты из состава другого авиационного подразделения, дислоцированного на военных аэродромах Крыма. По информации ведомства, всего в учениях приняли участие около десяти военных самолетов.
- Напомним, 19 ноября Россия провела в Черном море военные учения, в которых было задействовано 10 кораблей и авиация.
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