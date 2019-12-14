Россияне устроили "воздушный бой" над оккупированным Крымом

14 декабря, 2019, 19:34

Россия провела в оккупированном Крыму военные учения, в ходе которых был отработан перехват самолетов условного противника

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

"По замыслу учений, звенья очередных самолетов Су-27СМ и Су-30м2 подняли по тревоге и направили на перехват военных самолетов условного противника, нарушивших воздушную границу Российской Федерации. Во время воздушного боя и условного применения ракетного и стрелково-пушечного вооружения нарушители воздушной границы были уничтожены ", - сообщила пресс-служба Черноморского флота России.

По информации российских военных, пилоты отработали взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями, вопрос аэронавигации, пилотирование по заданному маршруту и избежать средств поражения условного противника.

Сообщается, что в роли противника выступили самолеты из состава другого авиационного подразделения, дислоцированного на военных аэродромах Крыма. По информации ведомства, всего в учениях приняли участие около десяти военных самолетов.