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Россияне устроили "воздушный бой" над оккупированным Крымом


фото: tass
Россия провела в оккупированном Крыму военные учения, в ходе которых был отработан перехват самолетов условного противника

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

"По замыслу учений, звенья очередных самолетов Су-27СМ и Су-30м2 подняли по тревоге и направили на перехват военных самолетов условного противника, нарушивших воздушную границу Российской Федерации. Во время воздушного боя и условного применения ракетного и стрелково-пушечного вооружения нарушители воздушной границы были уничтожены ", - сообщила пресс-служба Черноморского флота России.

По информации российских военных, пилоты отработали взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями, вопрос аэронавигации, пилотирование по заданному маршруту и избежать средств поражения условного противника.

Сообщается, что в роли противника выступили самолеты из состава другого авиационного подразделения, дислоцированного на военных аэродромах Крыма. По информации ведомства, всего в учениях приняли участие около десяти военных самолетов.

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