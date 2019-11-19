Россия начала учения ВМС в Черном море
19 ноября, 2019, 09:40
Россия начала в Черном море военные учения, в которых задействованы 10 кораблей и авиация
Об этом сообщает Радио Свобода.
Россияне проводят учения по ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, выявлению и нанесению удара по береговому командному пункту, отражению атаки средств воздушного нападения противника.
Ранее командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко сообщил, что за 5 лет аннексии Крыма количество кораблей Черноморского флота РФ выросло с 34 до 49, в том числе подводных лодок - с одного до семи.
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