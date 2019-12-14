ПЦУ проведет архиерейский собор к годовщине создания единой поместной церкви
14 декабря, 2019, 08:31
В субботу, 14 декабря, Православная церковь Украины проведет расширенный архиерейский собор по случаю годовщины создания единой поместной церкви
Об этом сообщает "Укринформ".
Заседание с участием всего епископата УПЦ начнется в 9:30 в Софии Киевской.
Напомним, 15 декабря 2018 года состоялся Объединительный собор Украинской православных церквей. Был принят устав единой поместной церкви и избран ее предстоятель - Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
В октябре 2018 года синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украины.
6 января 2019 года в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей торжественно вручил Епифанию Томос о признании канонической автокефалии ПЦУ.
- Напомним, 5 декабря предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний анонсировал признание автокефалии украинской церкви со стороны нескольких поместных православных церквей.
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