 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЭкс-заместитель Супрун заявила, что в МЗ возвращаются люди Богатыревой

Экс-заместитель Супрун заявила, что в МЗ возвращаются люди Богатыревой


фото: glavcom.ua
Бывшая заместитель руководительницы МЗ Ульяны Супрун нардеп Ольга Стефанишина заявила, что в Министерство здравоохранения возвращаются люди бывшего министра - Раисы Богатыревой

Об этом сообщает "Главком" .

По словам народного депутата из фракции "Голос" и члена парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольги Стефанишиной, в МЗ вернулись люди министра времена президента Виктора Януковича Раисы Богатыревой, которые возвращают старые схемы, в частности - Александр Толстанов и Александр Чумак.

"Толстанов был заместителем Богатыревой. Чумак всю жизнь работает в фармбизнесе и является активным лоббистом отечественного фармпроизводителя - и Зоряна Скалецкая назначила его своим советником и доверила курировать фармацевтическое направление, что является прямым конфликтом интересов. По моей информации, он регулярно ходит в министерство", - сказала Стефанишина.

По ее словам другими старыми кадрами, которые возвращаются в систему, является Екатерина Амосова, которая вернулась на должность ректора Национального мединститута и ректор Одесского медуниверситета Валерий Запорожан. По словам Стефанишиной, они были задействованы в коррупционных схемах.

  • 6 декабря стало известно, что к концу года руководитель директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко уволится из Министерства здравоохранения с практически всей своей командой.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 декабря, 2019 суббота

больше новостей

14 декабря, 2019 суббота

13 декабря, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать