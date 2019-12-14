Экс-заместитель Супрун заявила, что в МЗ возвращаются люди Богатыревой
Об этом сообщает "Главком" .
По словам народного депутата из фракции "Голос" и члена парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольги Стефанишиной, в МЗ вернулись люди министра времена президента Виктора Януковича Раисы Богатыревой, которые возвращают старые схемы, в частности - Александр Толстанов и Александр Чумак.
"Толстанов был заместителем Богатыревой. Чумак всю жизнь работает в фармбизнесе и является активным лоббистом отечественного фармпроизводителя - и Зоряна Скалецкая назначила его своим советником и доверила курировать фармацевтическое направление, что является прямым конфликтом интересов. По моей информации, он регулярно ходит в министерство", - сказала Стефанишина.
По ее словам другими старыми кадрами, которые возвращаются в систему, является Екатерина Амосова, которая вернулась на должность ректора Национального мединститута и ректор Одесского медуниверситета Валерий Запорожан. По словам Стефанишиной, они были задействованы в коррупционных схемах.
- 6 декабря стало известно, что к концу года руководитель директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко уволится из Министерства здравоохранения с практически всей своей командой.
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