"Они перешли границу": с Минздравом идет почти вся команда директората. Говорят, из-за лжи

6 декабря, 2019, 12:41

К концу года руководитель директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко уволится из Министерства здравоохранения с практически всей своей командой

Об этом она сообщила в Facebook.

Отметим, руководитель директората - это самая высокая неполитическая должность в министерстве, которая идет после министра и заместителей.

"Вчера они перешли границу, которую я для себя ставила. Причина - ценностные и мировоззренческие разногласия, которые делают невозможной дальнейшую работу в Минздраве. В обед почти государственный секретарь Минздрава (документы на ее назначение без испытательного срока уже направлены в Кабмин) позвонила системным администраторам сайта (один из госпредприятий МЗ) и сказала, что у них есть 5 минут, чтобы с сайта исчезли абсолютно все упоминания о предыдущей политической команде - новости, фотографии, видео - абсолютно все. Об этом сразу написали в вотсап группе министерства и проинформировали Пресс-службу (то есть меня) как ответственных за контентное содержание сайта", - написала Литовченко.

Поручение выполнили. Из-за чего началась волна возмущения в соцсетях.

В 9 вечера, по словам Литовченко, им поступило следующее поручение: разместить на Фейсбуке министерства антифейк-сообщение, что якобы произошел технический сбой и все новости с сайта пропали случайно, и вот уже сервер отремонтирован и все снова работает:

"Это откровенная ложь, о которой знает все министерство. Я предупредила, что если они заставляют меня лгать на странице министерства, на своей странице расскажу правду. Утром это добили "официальным" сообщением о технических работах на сайте, которое повесили вчерашней датой. Но в админке видно, что сообщение опубликовано уже после новостей, которые мы вешали на сайт днем.

Это уже не первая попытка подставить своих подчиненных и прикрыть очередной свой факап "плохими государственными служащими".

Литовченко также рассказала о других проблемах, которые были в Минздраве:

"Еще на первой или второй неделе работы этого министра меня заставили переписывать ВСЕ протоколы международных встреч и справки о предварительном сотрудничестве, чтобы нигде не была упомянута фамилия Супрун, "потому что Зоряна нервничает".

За 100 дней правительства нас пугали аудитом и проверками, травили меня СБУ, угрожали титушки, подсовывали подсадных сотрудников, давали нереалистичные поручения, которіе противоречат друг другу...

Ни разу моя команда не отказалась выполнять свой долг государственных служащих и выполняла все самые непутевые задачи.

Но заходить в сложную реформу страны с руководством, которое вместо поддержки и построения команды думает только о собственном кресле - это было бы досадным самоубийством.

Параллельно министерство обрастает все большим количеством персонажей с неоднозначной репутацией, ждут возможности оторвать кусочек государственного бюджета: Тодуров, Запорожан, Амосова, Довганчин, Хобзей, Рыжак, Чумак и другие.

На днях нам назначат государственного секретаря, о выигрыше которого на конкурсе было известно еще до его начала. Несмотря на обещания Алексея Гончарука о перезагрузке, обновлении, сильном и честном конкурсе, нам назначают экс-госслужащего из самого коррумпированного государственного органа ".