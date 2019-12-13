ЮНЕСКО внесла украинскую рисованную керамику в список нематериального наследия человечества

13 декабря, 2019, 13:12

На заседании 14-й сессии Межправительственного комитета по вопросам нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в Боготе рисованную керамику из украинского города Косов включили в список нематериального культурного наследия человечества

Об этом сообщил бывший глава Министерства культуры Евгений Нищук в Facebook.

"Только что косовская рисованная керамика внесена в Репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества!" - написал Нищук.

Экс-министр поздравил всех причастных с результатом труда и отметил, что работа по включению керамики началась при его руководстве Минкультом.

Евгений Нищук выразил надежду, что на очереди в список станет крымскотатарский орнамент "Орнек".