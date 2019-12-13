ЮНЕСКО внесла украинскую рисованную керамику в список нематериального наследия человечества
13 декабря, 2019, 13:12
На заседании 14-й сессии Межправительственного комитета по вопросам нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в Боготе рисованную керамику из украинского города Косов включили в список нематериального культурного наследия человечества
Об этом сообщил бывший глава Министерства культуры Евгений Нищук в Facebook.
"Только что косовская рисованная керамика внесена в Репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества!" - написал Нищук.
Экс-министр поздравил всех причастных с результатом труда и отметил, что работа по включению керамики началась при его руководстве Минкультом.
Евгений Нищук выразил надежду, что на очереди в список станет крымскотатарский орнамент "Орнек".
- Напомним, ранее Украина подала заявку на включение Аккерманской крепости в предварительный список ЮНЕСКО.
Читайте также
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
-
5 декабря, 2019 Виталий Портников: "Аншлюс" Беларуси откладывается
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
Читайте также
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
-
5 декабря, 2019 Виталий Портников: "Аншлюс" Беларуси откладывается
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?