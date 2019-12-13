 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЮНЕСКО внесла украинскую рисованную керамику в список нематериального наследия человечества

ЮНЕСКО внесла украинскую рисованную керамику в список нематериального наследия человечества


фото: zn.ua
На заседании 14-й сессии Межправительственного комитета по вопросам нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в Боготе рисованную керамику из украинского города Косов включили в список нематериального культурного наследия человечества

Об этом сообщил бывший глава Министерства культуры Евгений Нищук в Facebook.

"Только что косовская рисованная керамика внесена в Репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества!" - написал Нищук.

Экс-министр поздравил всех причастных с результатом труда и отметил, что работа по включению керамики началась при его руководстве Минкультом.

Евгений Нищук выразил надежду, что на очереди в список станет крымскотатарский орнамент "Орнек".

  • Напомним, ранее Украина подала заявку на включение Аккерманской крепости в предварительный список ЮНЕСКО.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 декабря, 2019 пятница

больше новостей

13 декабря, 2019 пятница

12 декабря, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать