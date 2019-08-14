Украина подала заявку на включение Аккерманской крепости в Предварительный список ЮНЕСКО
14 августа, 2019, 14:00
В центр всемирного наследия передали заявку на включение объекта "Тира - Белгород (Аккерман) - на пути от Черного до Балтийского морей" в Предварительный список ЮНЕСКО
Об этом сообщает Постоянное представительство Украины (ППУ) при ЮНЕСКО в Facebook.
Отмечается, что эту заявку одобрил Минкульт Украины.
Крепость является уникальным комплексом памятников, сочетающий остатки античного города с выдающейся средневековой фортификационным сооружением.
На протяжении тысячелетий он играл значительную роль международного порта "река-море" в политической и культурной жизни нескольких цивилизаций и был связан с важнейшими историческими событиями Юго-Восточной Европы.
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