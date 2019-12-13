Турция заказала украинский двигатель для своей крылатой ракеты
13 декабря, 2019, 17:43
Турция заказала разработанный в 2016 году турбореактивный двигатель АИ-35 производства запорожского ГП "Ивченко-Прогресс" для своей крылатой ракеты
Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.
Как рассказал директор ГП "Ивченко-Прогресс" - генеральный конструктор Игорь Кравченко, контракт с Турцией уже подписан. Рабочее проектирование АИ-35 началось в январе 2017 года и был выпущен комплект чертежей полноразмерного двигателя.
- Ранее сообщалось, что Украина и Турция запустили производство ударных беспилотников нового поколения.
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