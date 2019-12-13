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Espreso.tvМирТурция заказала украинский двигатель для своей крылатой ракеты

Турция заказала украинский двигатель для своей крылатой ракеты


фото: mil.in.ua
Турция заказала разработанный в 2016 году турбореактивный двигатель АИ-35 производства запорожского ГП "Ивченко-Прогресс" для своей крылатой ракеты

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

Как рассказал директор ГП "Ивченко-Прогресс" - генеральный конструктор Игорь Кравченко, контракт с Турцией уже подписан. Рабочее проектирование АИ-35 началось в январе 2017 года и был выпущен комплект чертежей полноразмерного двигателя.

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