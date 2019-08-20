Украина и Турция запустили производство ударных беспилотников нового поколения
Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
Сообщается, что новый беспилотный летательный аппарат будет предназначен в первую очередь для вооружения как турецких, так и украинских вооруженных сил.
"Одно из главных его преимуществ - возможность наносить высокоточные удары таким же вооружением, которое используется на обычных самолетах. Речь идет о сверхмощных боеприпасах весом в сотни килограмм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Akinci относится к новому "тяжелому" классу беспилотников. Он оснащен двумя двигателями украинского производства, которые обеспечивают полет на высоте более 12 км. Дрон имеет размах крыльев до 20 метров, способен поднять в воздух более 1 тыс. кг вооружения и находиться в полете сутки.
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