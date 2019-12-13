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Espreso.tvОбществоСенат США единогласно признал геноцид армян

Сенат США единогласно признал геноцид армян

Сенат США единогласно принял резолюцию о признании массовых убийств армян в 1915-1923 годах геноцидом, с чем Турция категорически не согласна

Об этом сообщает Reuters.

В резолюции говорится, что США признают геноцидом убийство 1,5 млн армян в Османской империи в период с 1915 по 1923 год.

В конце октября подконтрольная демократам Палата представителей США приняла резолюцию подавляющим большинством голосов 405-11. Но голосование в Сенате, где республиканцы занимают большинство, несколько раз блокировалось сенаторами-республиканцами.

Республиканец Линдси Грэм заявил, что заблокировал голосование в Сенате по просьбе Белого дома.

Согласно данным историков, в годы Первой мировой войны в Османской империи было убито до 1,5 млн армян.

Турция отрицает, что убийства армян во время войны являются геноцидом. Анкара считает то, что произошло в 1915 году, является событием, которое могло бы произойти с любой общиной в условиях войны. Однако в то же время Турция заявляет, что общее число погибших армян не превышает 300 тысяч.

Первым геноцид армян признал Уругвай в 1965 году. Его примеру последовали Германия, Россия, Франция, Италия, Бельгия, Польша, Швейцария, Греция, Канада, Аргентина и еще ряд стран, а также Европарламент и Всемирный совет церквей.

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