Палата представителей Конгресса США признала геноцид армян в Османской империи

30 октября, 2019, 08:37

Во вторник, 29 октября, Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, которой признала геноцидом и осудила массовые убийства армян в Османской империи в 1915 году

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Резолюцию поддержали большинство членов Палаты представителей - 405 конгрессменов. В документе говорится о признании США термина "армянский геноцид", который означает убийство 1,5 млн армян.

"Геноциды невозможно игнорировать, независимо от того, происходили они в Османской империи прошлого века, Третьем рейхе в середине прошлого века или в Дарфуре", - сказал республиканец Гас Билиракис.

Ранее неоднократные попытки принять такую резолюцию были безуспешными из-за нежелания американских законодателей портить отношения с союзником по НАТО Турцией, которая отрицает геноцид, утверждая, что армяне погибли в результате трагических событий во время распада Османской империи. Однако сейчас военная операция Турции против курдов в северной Сирии резко изменила настроения в Конгрессе.

"Атаки турецкой армии против курдского населения - мощное напоминание об опасности нашего времени. Слишком часто правда о чудовищных преступлениях отвергалась", - сказала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Резолюция не имеет юридически обязательного характера, однако ожидается, что этот шаг болезненно воспримет власть Турции. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу уже назвал действия Конгресса "позорным решением" и попыткой "использовать историю для достижения политических целей". Чавушоглу подчеркнул, что признание геноцида армян ничего не значит для правительства Турции.

Ранее геноцид армян признали 49 из 50 штатов США.

Геноцид армян - геноцид, организованный и осуществлённый в 1915 году на территориях, контролируемых Османской империей, путем физического уничтожения и депортации, в том числе перемещения гражданского населения в условиях, приводящих к неминуемой смерти. Геноцид армян проводился в несколько стадий: разоружение армянских солдат, выборочная депортация армян из пограничных районов, принятие закона о высылке, массовая депортация и убийства армян.