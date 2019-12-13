Палата представителей перенесла голосование по статьям об импичменте Трампа
О таком решении объявил председатель комитета Джеррольд Надлер, сообщает Радио Свобода.
Этому решению предшествовали 14-часовые дебаты в Комитете.
Теперь голосование состоится 13 декабря в 10 утра по местному времени (17:00 по Киеву).
Ожидается, что комитет, где преобладают демократы, одобрит формальные обвинения и передаст их для всеобщего голосования Сената.
Впрочем, маловероятно, что Сенат, где большинство имеют республиканцы, признает вину Трампа.
Ранее сообщалось, что конгрессмены-демократы представили проект обвинительного заключения по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.
Трампу инкриминируют злоупотребление властью и препятствование Конгрессу в расследовании дела об импичменте.
Во время слушаний юридического комитета Палаты представителей трое из четырех экспертов по конституционному праву заявили, что в действиях Дональда Трампа было достаточно оснований для его импичмента.
3 декабря комитет по разведке Палаты представителей США обнародовал доклад, подготовленный по итогам слушаний в рамках расследования импичмента.
В ней указано, что Трамп "поставил свои личные и политические интересы" выше интересов американского народа.
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