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Espreso.tvМирПалата представителей перенесла голосование по статьям об импичменте Трампа

Палата представителей перенесла голосование по статьям об импичменте Трампа


фото: reuters
Комитет по вопросам правосудия Палаты представителей Конгресса США решил перенести голосование по двум статьям об импичменте президента Дональда Трампа

О таком решении объявил председатель комитета Джеррольд Надлер, сообщает Радио Свобода.

Этому решению предшествовали 14-часовые дебаты в Комитете.

Теперь голосование состоится 13 декабря в 10 утра по местному времени (17:00 по Киеву).

Ожидается, что комитет, где преобладают демократы, одобрит формальные обвинения и передаст их для всеобщего голосования Сената.

Впрочем, маловероятно, что Сенат, где большинство имеют республиканцы, признает вину Трампа.

Ранее сообщалось, что конгрессмены-демократы представили проект обвинительного заключения по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.

Трампу инкриминируют злоупотребление властью и препятствование Конгрессу в расследовании дела об импичменте.

Во время слушаний юридического комитета Палаты представителей трое из четырех экспертов по конституционному праву заявили, что в действиях Дональда Трампа было достаточно оснований для его импичмента.

3 декабря комитет по разведке Палаты представителей США обнародовал доклад, подготовленный по итогам слушаний в рамках расследования импичмента.

В ней указано, что Трамп "поставил свои личные и политические интересы" выше интересов американского народа.

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