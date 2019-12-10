Палата представителей Конгресса США выдвинула обвинения Трампу

10 декабря, 2019, 17:09

Демократы Палаты представителей Конгресса США выдвинули два обвинения по делу об импичменте президента Дональда Трампа

Об этом сообщает CNN .

Как сообщил глава судебного комитета Палаты представителей Джерри Надлер, Трампу выдвинуты два обвинения - в препятствовании деятельности Конгресса и злоупотреблении властью.

"Когда он (Трамп - ред.) использует полномочия своего государственного органа для получения ненадлежащей личной выгоды, игнорируя или нанося ущерб национальным интересам - это совершенным преступлением. Это именно то, что президент Трамп сделал, когда он просил и заставлял Украину вмешиваться в наши президентские выборы 2020 года ", - сообщил Надлер.

Ожидается, что демократы проголосуют за вынесение официального обвинения Трампу до 12 декабря. После одобрения Конгрессом, вопрос об импичменте будет направлен на рассмотрение Сената.