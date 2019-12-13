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Espreso.tvОбществоНацбанк вдвое повысил лимит на инвестиции за границу для физлиц

Нацбанк вдвое повысил лимит на инвестиции за границу для физлиц

Национальный банк Украины вдвое повысил электронный лимит для инвестиций физических лиц за границу - до 100 тысяч евро в год

Об этом заявил председатель НБУ Яков Смолий во время брифинга, передает УНИАН .

Он отметил, что благоприятная ситуация на валютном рынке позволила НБУ предпринять ряд шагов для смягчения валютного регулирования.

"Мы вдвое повышаем электронный лимит для инвестиций физических лиц за границу - до 100 тысяч евро в год", - сказал Смолий.

По его словам, также НБУ меняет подход формирования банками обязательных резервов под привлеченные средства.

"С марта следующего года требования по обязательному резервированию будут отличаться в зависимости от валюты: для резервов в гривне этот норматив будет снижен до нуля, для резервов в валюте - повышен до 100%", - пояснил Смелый.

Глава НБУ отметил, что это будет способствовать снижению долларизации вкладов в банках и удешевлению гривневых кредитов.

Также Смолий сообщил, что Нацбанк повышает плановый объем ежедневных интервенций на валютном рынке с $30 млн до $50 млн. До конца этого и на первый квартал следующего года.

 

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