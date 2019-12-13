Нацбанк вдвое повысил лимит на инвестиции за границу для физлиц
Об этом заявил председатель НБУ Яков Смолий во время брифинга, передает УНИАН .
Он отметил, что благоприятная ситуация на валютном рынке позволила НБУ предпринять ряд шагов для смягчения валютного регулирования.
"Мы вдвое повышаем электронный лимит для инвестиций физических лиц за границу - до 100 тысяч евро в год", - сказал Смолий.
По его словам, также НБУ меняет подход формирования банками обязательных резервов под привлеченные средства.
"С марта следующего года требования по обязательному резервированию будут отличаться в зависимости от валюты: для резервов в гривне этот норматив будет снижен до нуля, для резервов в валюте - повышен до 100%", - пояснил Смелый.
Глава НБУ отметил, что это будет способствовать снижению долларизации вкладов в банках и удешевлению гривневых кредитов.
Также Смолий сообщил, что Нацбанк повышает плановый объем ежедневных интервенций на валютном рынке с $30 млн до $50 млн. До конца этого и на первый квартал следующего года.
- Также Национальный банк Украины принял решение о снижении уровня учетной ставки и сразу на 2% - до 13,5%.
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