Нацбанк вдвое повысил лимит на инвестиции за границу для физлиц

13 декабря, 2019, 10:34

Национальный банк Украины вдвое повысил электронный лимит для инвестиций физических лиц за границу - до 100 тысяч евро в год

Об этом заявил председатель НБУ Яков Смолий во время брифинга, передает УНИАН .

Он отметил, что благоприятная ситуация на валютном рынке позволила НБУ предпринять ряд шагов для смягчения валютного регулирования.

"Мы вдвое повышаем электронный лимит для инвестиций физических лиц за границу - до 100 тысяч евро в год", - сказал Смолий.

По его словам, также НБУ меняет подход формирования банками обязательных резервов под привлеченные средства.

"С марта следующего года требования по обязательному резервированию будут отличаться в зависимости от валюты: для резервов в гривне этот норматив будет снижен до нуля, для резервов в валюте - повышен до 100%", - пояснил Смелый.

Глава НБУ отметил, что это будет способствовать снижению долларизации вкладов в банках и удешевлению гривневых кредитов.

Также Смолий сообщил, что Нацбанк повышает плановый объем ежедневных интервенций на валютном рынке с $30 млн до $50 млн. До конца этого и на первый квартал следующего года.