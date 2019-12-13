Лидеры ЕС согласовали продление санкций против РФ из-за войны с Украиной
Об этом сообщил в Twitter журналист Рикард Йозвяк.
"Лидеры ЕС согласились продолжить экономические санкции против России еще на полгода. Официальное продолжение - в течение следующей недели", - написал Йозвяк.
Издание "Укринформ" сообщает, что президент Европейского Совета Шарль Мишель подтвердил эту информацию.
"У нас была дискуссия по России и Украине. Мы были проинформированы о результатах Нормандского саммита, который состоялся в минувший понедельник в Париже. Эмануэль Макрон и Ангела Меркель обновили для нас информацию о ситуации. Мы продлили санкции на следующие 6 месяцев, исходя из того, что имплементация Минских соглашений остается важной. Мы будем продолжать за этим наблюдать ", - сказал Мишель.
EU leaders have agreed to prolong the economic sanctions against #Russia for another six months. official roll-over next week. #EUCO #Ukraine #Crimea- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 12 декабря 2019 г.
- Напомним, ранее Палата представителей Конгресса США одобрила санкции против российских газопроводов в обход Украины "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
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