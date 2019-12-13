Лидеры ЕС согласовали продление санкций против РФ из-за войны с Украиной

13 декабря, 2019, 08:43

В Евросоюзе согласовали продлить на полгода экономические санкции против РФ из-за военной агрессии в отношении Украины

Об этом сообщил в Twitter журналист Рикард Йозвяк.

"Лидеры ЕС согласились продолжить экономические санкции против России еще на полгода. Официальное продолжение - в течение следующей недели", - написал Йозвяк.

Издание "Укринформ" сообщает, что президент Европейского Совета Шарль Мишель подтвердил эту информацию.

"У нас была дискуссия по России и Украине. Мы были проинформированы о результатах Нормандского саммита, который состоялся в минувший понедельник в Париже. Эмануэль Макрон и Ангела Меркель обновили для нас информацию о ситуации. Мы продлили санкции на следующие 6 месяцев, исходя из того, что имплементация Минских соглашений остается важной. Мы будем продолжать за этим наблюдать ", - сказал Мишель.