Еврокомиссия отмечает, что ситуация с правами человека в Крыму ухудшается
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад Европейской комиссии по имплементации Украиной соглашения об ассоциации с ЕС.
В Евросоюзе констатировали, что ситуация с правами человека в оккупированном Крыму ухудшается. В частности, речь идет о систематических репрессиях против лиц, выступающих против оккупационной "власти" Крыма.
Также, в ЕС фиксируют случаи арестов, запугивания и преследования крымских татар и нарушения основополагающих прав.
В Еврокомиссии отдельно отмечают нарушения фундаментальных свобод в ОРДЛО, включая умышленные убийства, незаконные заключения, насилие, пытки и нарушения прав собственности.
Кроме того, на оккупированных территориях грубо нарушаются свобода СМИ и свобода религий и верований.
- В аннексированном Россией Крыму нарушаются основные права и свободы человека, говорится в заявлении делегатов VI Курултая и активистов крымскотатарского национального движения.
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