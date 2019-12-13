Еврокомиссия отмечает, что ситуация с правами человека в Крыму ухудшается

13 декабря, 2019, 20:19

В 2019 году ситуация с правами человека в аннексированном Россией Крыму продолжала ухудшаться

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад Европейской комиссии по имплементации Украиной соглашения об ассоциации с ЕС.

В Евросоюзе констатировали, что ситуация с правами человека в оккупированном Крыму ухудшается. В частности, речь идет о систематических репрессиях против лиц, выступающих против оккупационной "власти" Крыма.

Также, в ЕС фиксируют случаи арестов, запугивания и преследования крымских татар и нарушения основополагающих прав.

В Еврокомиссии отдельно отмечают нарушения фундаментальных свобод в ОРДЛО, включая умышленные убийства, незаконные заключения, насилие, пытки и нарушения прав собственности.

Кроме того, на оккупированных территориях грубо нарушаются свобода СМИ и свобода религий и верований.