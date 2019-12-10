В Крыму проходит недопустимое подавление прав и свобод человека, - заявление Курултая
10 декабря, 2019, 22:16
В аннексированном Россией Крыму нарушаются основные права и свободы человека, говорится в заявлении делегатов VI Курултая и активистов крымскотатарского национального движения
Об этом сообщают Крым.Реалии.
"Несмотря на то, что 71 год назад "государства-члены обязались содействовать, в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод" и "что всеобщее понимание характера этих прав и свобод имеет огромное значение для полного выполнения этого обязательства", в Крыму происходит недопустимое подавления элементарных прав и основных свобод человека", - говорится в заявлении Курултая.
В заявлении отмечается, что это имеет негативные последствия для развития крымскотатарского народа, в том числе в вопросах образования и культурно-исторической памяти.
- Глава Междлиса Рефат Чубаров заявил, документ, подписанный во время встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже, "исключает всех крымских политических заключенных из обмена" .
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