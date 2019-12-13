Выборы в Британии: консерваторы получают потрясающую победу, - экзит-пол
Об этом сообщает ВВС.
Джонсон обещает быстро вывести страну из Евросоюза.
Согласно результатам большого всебританського экзит-пола, Консервативная партия по итогам досрочных выборов 12 декабря получит 386 (+50 по сравнению с предыдущим составом) из 650 мест в Палате общин.
Главные соперники консерваторов, лейбористы во главе с Джереми Корбин получат 191 мандат (-71), Либерально-демократическая партия - 13 (1) мандатов, Шотландская национальная партия - 55 (20).
Conservatives set to win majority in UK general election , according to exit poll for BBC, ITV and Sky #BBCElection https://t.co/Dddr2JHn8W pic.twitter.com/9zLYsTS8t5- BBC Breaking News (@BBCBreaking) December 12, 2019
Для большинства нужно иметь голоса 326 депутатов, хотя иногда хватит и меньше. Спикер парламента обычно является нейтральным, а представители Шинн Фейн из Северной Ирландии не занимают свои кресла.
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