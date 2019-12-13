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Espreso.tvМирВыборы в Британии: консерваторы получают потрясающую победу, - экзит-пол

Выборы в Британии: консерваторы получают потрясающую победу, - экзит-пол

Согласно данным экзит-полов, Консервативная партия Великобритании во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном приобретает абсолютное большинство на выборах в Палату общин

Об этом сообщает ВВС.

Джонсон обещает быстро вывести страну из Евросоюза.

Согласно результатам большого всебританського экзит-пола, Консервативная партия по итогам досрочных выборов 12 декабря получит 386 (+50 по сравнению с предыдущим составом) из 650 мест в Палате общин.

Главные соперники консерваторов, лейбористы во главе с Джереми Корбин получат 191 мандат (-71), Либерально-демократическая партия - 13 (1) мандатов, Шотландская национальная партия - 55 (20).

Для большинства нужно иметь голоса 326 депутатов, хотя иногда хватит и меньше. Спикер парламента обычно является нейтральным, а представители Шинн Фейн из Северной Ирландии не занимают свои кресла.

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