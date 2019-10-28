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Espreso.tvОбществоПереводы трудовых мигрантов в Украину могут достичь $ 12 млрд в год, - заместитель Милованова

Переводы трудовых мигрантов в Украину могут достичь $ 12 млрд в год, - заместитель Милованова

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины рассчитывают, что по итогам года денежные переводы трудовых мигрантов в Украину могут достичь $ 12 млрд

Об этом сказал в интервью РБК - Украина заместитель министра экономики Сергей Николайчук.

"Это более 11 млрд долларов в прошлом году. И не исключено, что в этом году может быть где-то +12 млрд. Эти переводы от мигрантов являются не только серьезным источником валютных поступлений в страну, но и существенно влияют на обменный курс. Эти потоки стремительно выросли за последние пять лет. В будущем уже не ожидаем такого стремительного роста переводов от мигрантов ", - заявил Николайчук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156271 Он также отметил, что уже в этом году темпы миграции существенно замедлились.

"Видим, что уже в этом году темпы миграции существенно замедлились. Поэтому в будущем ожидаем увеличения объема валюты из-за рубежа не за счет дополнительной миграции, а за счет роста номинальных доходов "заробитчан", - сказал Николайчук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156271

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156271

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