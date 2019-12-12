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Espreso.tvОбществоИмпичмент Трампа: Палата представителей будет голосовать на следующей неделе

Импичмент Трампа: Палата представителей будет голосовать на следующей неделе

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси анонсировала голосование по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа на следующей неделе

Об этом сообщает русская редакция Радио Свобода .

Сообщается, что в четверг статьи импичмента обсуждает юридический комитет.

"Большинство его членов поддержат оба обвинения против президента - в злоупотреблении полномочиями и в препятствовании расследованию Конгресса. Демократы - сторонники импичмента - в комитете в большинстве", - говорит Пелоси.

Также у демократов большинство во всей Палате представителей.

"Ожидается, что импичмент Трампу будет вынесен. Не ясно, поддержит ли его кто-нибудь из республиканцев. Пока все представители этой партии высказываются в защиту Трампа", - говорится в сообщении.

  • Демократы Палаты представителей Конгресса США выдвинули два обвинения по делу об импичменте президента Дональда Трампа.
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