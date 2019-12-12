Импичмент Трампа: Палата представителей будет голосовать на следующей неделе
12 декабря, 2019, 21:09
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси анонсировала голосование по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа на следующей неделе
Об этом сообщает русская редакция Радио Свобода .
Сообщается, что в четверг статьи импичмента обсуждает юридический комитет.
"Большинство его членов поддержат оба обвинения против президента - в злоупотреблении полномочиями и в препятствовании расследованию Конгресса. Демократы - сторонники импичмента - в комитете в большинстве", - говорит Пелоси.
Также у демократов большинство во всей Палате представителей.
"Ожидается, что импичмент Трампу будет вынесен. Не ясно, поддержит ли его кто-нибудь из республиканцев. Пока все представители этой партии высказываются в защиту Трампа", - говорится в сообщении.
- Демократы Палаты представителей Конгресса США выдвинули два обвинения по делу об импичменте президента Дональда Трампа.
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