Импичмент Трампа: Палата представителей будет голосовать на следующей неделе

12 декабря, 2019, 21:09

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси анонсировала голосование по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа на следующей неделе

Об этом сообщает русская редакция Радио Свобода .

Сообщается, что в четверг статьи импичмента обсуждает юридический комитет.

"Большинство его членов поддержат оба обвинения против президента - в злоупотреблении полномочиями и в препятствовании расследованию Конгресса. Демократы - сторонники импичмента - в комитете в большинстве", - говорит Пелоси.

Также у демократов большинство во всей Палате представителей.

"Ожидается, что импичмент Трампу будет вынесен. Не ясно, поддержит ли его кто-нибудь из республиканцев. Пока все представители этой партии высказываются в защиту Трампа", - говорится в сообщении.