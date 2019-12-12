В Киеве начальник отдела УГО сбил насмерть женщину на переходе, ГБР сообщил ему о подозрении
Как сообщали Вартовые.Эспрессо, ДТП произошло днем 8 декабря на пересечении улиц Кубанской Украины и Космонавта Волкова на Лесном массиве Киева.
Сообщалось, водитель автомобиля Skoda Octavia перед пешеходным переходом решил сдать назад чтобы припарковаться. В это время, по словам свидетелей, женщина решила обойти автомобиль сзади. От несильного удара она упала на асфальт и получила смертельную травму.
Прохожие и полицейские, прибывшие на место ДТП пытались оказать пострадавшей первую помощь, но, к сожалению, она умерла - врачам скорой оставалось лишь констатировать смерть. На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.
По данным прессслужбы ГБР, водителю объявлено подозрение в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, начальнику одного из отделов Управления государственной охраны Украины.
Ему грозит до восьми лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
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