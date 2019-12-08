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Espreso.tvКриминалВ Киеве женщина погибла в результате наезда возле пешеходного перехода

В Киеве женщина погибла в результате наезда возле пешеходного перехода

В Деснянском районе столицы автомобиль наехал на женщину вблизи пешеходного перехода и нанес ей смертельную травму

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В Киеве в Деснянском районе произошло ДТП, в котором погибла женщина. Как удалось узнать ВартовимЕспресо, водитель автомобиля Skoda Octavia перед пешеходным переходом решил сдать назад чтобы припарковаться. В это время, по словам свидетелей, женщина решила обойти автомобиль сзади. От несильного удара она упала на асфальт и получила смертельную травму.

Прохожие и полицейские, прибывшие на место ДТП, пытались оказать пострадавшей первую помощь, но, к сожалению, она умерла - врачам скорой оставалось лишь констатировать смерть. На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

 

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