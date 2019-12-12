Украинский футболист Малиновский подорожал на 1,5 млн евро

12 декабря, 2019, 19:38

Полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский подорожал на 1,5 млн евро по версии немецкого портала Transfermarkt

Об этом сообщает Еспресо.TV . со ссылкой на Transfermarkt.

Сегодня, 12 декабря, стали известны обновленные "ценники" на футболистов из чемпионата Италии, где выступают в том числе два украинских игрока: полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский и хавбек "Лечче" Евгений Шахов.

26-летний Малиновский, который в нынешнем сезоне провел 18 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу, подорожал на 1,5 млн евро, нынешняя трансферная стоимость игрока сборной Украины составляет 14 млн евро.

Цена Шахова не изменилась, 29-летний полузащитник по-прежнему стоит 2 млн евро. В нынешнем сезоне он провел 10 матчей в чемпионате Италии и отдал 2 ассиста.