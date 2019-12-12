Украина определила варианты новых участков разведения сил на Донбассе, - Пристайко
Об этом сообщает УНИАН.
Участки согласуют на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске.
"Определение участков с украинской стороны завершилось. Мы готовим несколько альтернативных вариантов, потому что, в первую очередь, опять-таки будет привлечена Трехсторонняя контактная группа, и в рамках одной из подгрупп, подгруппы по вопросам безопасности, будут рассматриваться и согласовываться эти участки", - сказал Пристайко.
Он также сообщил, что в приоритете будут те участки, которые имеют "значительное и большое гуманитарное значение".
Кроме этого, по его словам, Украина хочет согласовать это быстро.
"Даже следующее заседание нас бы устроило", - сказал глава МИД, имея в виду заседание ТКГ, которое состоится 18 декабря.
- Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что Украина готова пойти на серьезные компромиссы при следующем обмене удерживаемыми лицами.
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