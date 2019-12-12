 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУбийство Шеремета: подозреваемых трое, а не пятеро, - МВД

Убийство Шеремета: подозреваемых трое, а не пятеро, - МВД

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета подозрение объявлено только трем из пяти человек

Об этом в комментарии LIGA.net сказал представитель МВД Артем Шевченко.

Представитель МВД сообщил, что по делу Шеремета подозрения по ст. 115 УК объявлены трем - Дугарову, Кузьменко и Антоненко. Супруги Грищенко, по его словам, проходят по другому делу - как подозреваемые в организации покушения на бизнесмена в Косово Ивано-Франковской области.

"Но, безусловно, они будут проверяться и на это (причастность к убийству Шеремета, - ред.) Однако пока у них подозрение по другому эпизоду", - сказал Шевченко.

По его словам, у супругов Грищенко вообще нет процессуального статуса в этом деле, но "к ним есть оперативный интерес и, возможно, их статус в этом деле изменится".

Напомним, сегодня на брифинге заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль назвал группу людей, которая по их версии, подозревается в убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Проведенными следственно-розыскными мероприятиями и последующим документированием членов группы удается четко отделить тех лиц, которые объективно подозреваются нами в исполнении убийства Павла Шеремета. Это - Яна Дугар, Юлия Кузьменко, (Андрей) Антоненко и супруги Грищенко", -заявил он.

Источник

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 декабря, 2019 четверг

больше новостей

12 декабря, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать