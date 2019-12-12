Убийство Шеремета: подозреваемых трое, а не пятеро, - МВД

12 декабря, 2019, 20:34

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета подозрение объявлено только трем из пяти человек

Об этом в комментарии LIGA.net сказал представитель МВД Артем Шевченко.

Представитель МВД сообщил, что по делу Шеремета подозрения по ст. 115 УК объявлены трем - Дугарову, Кузьменко и Антоненко. Супруги Грищенко, по его словам, проходят по другому делу - как подозреваемые в организации покушения на бизнесмена в Косово Ивано-Франковской области.

"Но, безусловно, они будут проверяться и на это (причастность к убийству Шеремета, - ред.) Однако пока у них подозрение по другому эпизоду", - сказал Шевченко.

По его словам, у супругов Грищенко вообще нет процессуального статуса в этом деле, но "к ним есть оперативный интерес и, возможно, их статус в этом деле изменится".

Напомним, сегодня на брифинге заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль назвал группу людей, которая по их версии, подозревается в убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Проведенными следственно-розыскными мероприятиями и последующим документированием членов группы удается четко отделить тех лиц, которые объективно подозреваются нами в исполнении убийства Павла Шеремета. Это - Яна Дугар, Юлия Кузьменко, (Андрей) Антоненко и супруги Грищенко", -заявил он.