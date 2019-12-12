Рада собирается на внеочередное заседание: будут рассматривать "особый статус" ОРДЛО
12 декабря, 2019, 09:38
В четверг, 12 декабря, Верховная Рада собирается на внеочередное пленарное заседание, в ходе которого рассмотрит вопрос предоставления "особого статуса" оккупированным Россией территориям Донбасса
Об этом можно говорится в графике заседаний на сайте Верховной Рады.
Первым вопросом рассмотрения в расписании стоит законопроект №2569 "О внесении изменения в ст. 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей ".
Также на пленарном заседании планируют рассмотреть постановление о проведении в 2020 году весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, 2 законопроекта о разведке, представленных президентом, 2 законопроекта об экологии от правительства, законопроекты "О защите информации в информационно-телекоммуникационных системах", "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции "и другие.
- Напомним, 10 декабря нардепы Арахамия и Корниенко зарегистрировали законопроект об "особый статус" ОРДЛО.
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